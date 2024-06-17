Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Фестиваль колокольного искусства пройдёт в Пскове

Фестиваль колокольного искусства «Звоны над Псковом» пройдёт в Пскове в День Святой Троицы, 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фестиваль колокольного искусства пройдет в Пскове. Фото: пресс-служба Псковской епархии

На различных исторических колокольнях города пройдут концертные выступления. При этом программа выстроена так, чтобы верующие смогли принять участие во всех праздничных мероприятиях фестиваля.

С 10:00 до 12:30 пройдут колокольные звоны Свято-Троицкого кафедрального собора Псковского кремля на Божественной литургии (улица Кремль, дом 2/1).

С 12:30 до 13:00 состоится концерт на звоннице Свято-Троицкого кафедрального собора Псковского кремля (улица Кремль, дом 2/1).

С 13:30 до 14:00 горожане могут посетить концерт на звоннице церкви Успения Божией Матери (с Пароменья) (Рижский проспект, дом 3).

С 14:30 до 15:00 пройдет концерт на звоннице храма Святых Жен-Мироносиц на Завеличье (улица Коммунальная, дом 25а).

С 15:40 до 16:00 можно посетить звоны в Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре (улица Снятная Гора, дом 1).

С 16:30 до 17:00 состоится концерт на звоннице храма св. благ. кн. Александра Невского (улица Мирная, дом 1).

С 17:30 до 18:00 пройдет концерт на звоннице храма св. вмч. Димитрия Солунского (улица Плехановский посад, дом 74). Здесь же состоится торжественное закрытие фестиваля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июня 2024

Фестиваль колокольного искусства пройдёт в Пскове
17 июня 2024

Продюсер Георгий Шабанов стал членом жюри кинофестиваля «Западные ворота – 2024»
15 июня 2024

Скульптуру «Христос в темнице» XVII века впервые увидели гости Псковского музея-заповедника
15 июня 2024

Хор Сретенского монастыря и хоровой проект Palestrina выступают в Пскове
14 июня 2024

Фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец» пройдёт 20 июня
14 июня 2024

Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского стартовал в Пскове
14 июня 2024

Фестиваль «Деревня» стартовал в Щукино Пустошкинского района
14 июня 2024

Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского открылся в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...