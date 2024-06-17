Фестиваль колокольного искусства пройдёт в Пскове

09:58, 17 июня 2024, ПАИ

Фестиваль колокольного искусства «Звоны над Псковом» пройдёт в Пскове в День Святой Троицы, 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

На различных исторических колокольнях города пройдут концертные выступления. При этом программа выстроена так, чтобы верующие смогли принять участие во всех праздничных мероприятиях фестиваля.

С 10:00 до 12:30 пройдут колокольные звоны Свято-Троицкого кафедрального собора Псковского кремля на Божественной литургии (улица Кремль, дом 2/1).

С 12:30 до 13:00 состоится концерт на звоннице Свято-Троицкого кафедрального собора Псковского кремля (улица Кремль, дом 2/1).

С 13:30 до 14:00 горожане могут посетить концерт на звоннице церкви Успения Божией Матери (с Пароменья) (Рижский проспект, дом 3).

С 14:30 до 15:00 пройдет концерт на звоннице храма Святых Жен-Мироносиц на Завеличье (улица Коммунальная, дом 25а).

С 15:40 до 16:00 можно посетить звоны в Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре (улица Снятная Гора, дом 1).

С 16:30 до 17:00 состоится концерт на звоннице храма св. благ. кн. Александра Невского (улица Мирная, дом 1).

С 17:30 до 18:00 пройдет концерт на звоннице храма св. вмч. Димитрия Солунского (улица Плехановский посад, дом 74). Здесь же состоится торжественное закрытие фестиваля.