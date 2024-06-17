Определились финалисты Кубка Псковской области по футболу

10:26, 17 июня 2024, ПАИ

По итогам полуфинальных встреч определились финалисты Кубка Псковской области по футболу. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Первым финалистом стал футбольный клуб «Псков», который обыграл псковскую «Стрелу» со счётом 5:3 по сумме двух встреч. В первой игре «Псков» выиграл со счётом 2:1, а во второй – 3:2.

Второй командой, которая сыграет в финале кубка, стал великолукский «Экспресс». По сумме двух матчей великолучане обыграли «Невель» – 12:3.

Таким образом, в финале Кубка Псковской области по футболу, как и в прошлом году, встретятся великолукский «Экспресс» и «Псков». Отметим, что прошлогодний розыгрыш трофея завершился победой псковской команды.

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