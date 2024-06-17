В защите магистерских диссертаций теологов ПсковГУ принял участие митрополит Арсений

10:22, 17 июня 2024, ПАИ

Защита диссертаций выпускников магистерской программы «Православная теология, методика преподавания» прошла в институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В работе государственной аттестационной комиссии приняли участие митрополит Псковский и Порховский Арсений, директор научно-образовательного центра «Гуманитарная урбанистика» НовГУ Сергей Аванесов, руководитель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации протоиерей Роман Ледин, заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова, преподаватели вуза.

По итогам защиты диссертаций всех 10 магистрантов направления признали успешно окончившими курс обучения.