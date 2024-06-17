В Пскове «купают» Ленина
В центре Пскова на площади Ленина рабочие приводят в порядок памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину, сообщает корреспондент ПАИ.
Поднявшись на высоту с помощью автокрана, специалисты щётками убирают скопившуюся на бронзовой скульптуре пыль, грязь и птичьи экскременты.
Напомним, что монумент является объектом культурного наследия регионального значения. В 2026 году планируется провести ремонт памятника.
Памятник Ленину был открыт в ноябре 1960 года. Высота фигуры вождя составляет 12 метров. Её создал московский скульптор Георгий Арапов. Автором постамента был Пётр Бутенко, который на тот момент являлся главным архитектором Псковской области.
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