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Общество

В Пскове «купают» Ленина

В центре Пскова на площади Ленина рабочие приводят в порядок памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Поднявшись на высоту с помощью автокрана, специалисты щётками убирают скопившуюся на бронзовой скульптуре пыль, грязь и птичьи экскременты.

Фото: ПАИ

Напомним, что монумент является объектом культурного наследия регионального значения. В 2026 году планируется провести ремонт памятника.

Памятник Ленину был открыт в ноябре 1960 года. Высота фигуры вождя составляет 12 метров. Её создал московский скульптор Георгий Арапов. Автором постамента был Пётр Бутенко, который на тот момент являлся главным архитектором Псковской области.

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