В Пскове «купают» Ленина

10:23, 17 июня 2024, ПАИ

В центре Пскова на площади Ленина рабочие приводят в порядок памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину, сообщает корреспондент ПАИ.

Поднявшись на высоту с помощью автокрана, специалисты щётками убирают скопившуюся на бронзовой скульптуре пыль, грязь и птичьи экскременты.

Напомним, что монумент является объектом культурного наследия регионального значения. В 2026 году планируется провести ремонт памятника.

Памятник Ленину был открыт в ноябре 1960 года. Высота фигуры вождя составляет 12 метров. Её создал московский скульптор Георгий Арапов. Автором постамента был Пётр Бутенко, который на тот момент являлся главным архитектором Псковской области.