Великолучане завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу

11:13, 17 июня 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», завоевали шесть наград на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу среди студентов и школьников. Соревнования прошли в Московской области с 13 по 16 июня, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»











Николай Ершов провёл два боя, завершив финальный поединок досрочно, и завоевал золотую награду. Даниил Речкин взял золото, завершив все бои досрочно. Елизавета Шуднева также стала победителем соревнований. Виктория Табанакова уступила в финале состязаний, взяв серебро. Илья Семёнов завоевал бронзовую награду.

Кроме того, второе место на соревнованиях занял Руслан Шаров.

Тренируют призёров Сергей Москалёв и Георгий Кунгурцев.

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