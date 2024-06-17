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Великолучане завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», завоевали шесть наград на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу среди студентов и школьников. Соревнования прошли в Московской области с 13 по 16 июня, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».

  • Великолучане завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»
  • Великолучане завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
    Фото: клуб «Отечество»

Николай Ершов провёл два боя, завершив финальный поединок досрочно, и завоевал золотую награду. Даниил Речкин взял золото, завершив все бои досрочно. Елизавета Шуднева также стала победителем соревнований. Виктория Табанакова уступила в финале состязаний, взяв серебро. Илья Семёнов завоевал бронзовую награду.

Кроме того, второе место на соревнованиях занял Руслан Шаров.

Тренируют призёров Сергей Москалёв и Георгий Кунгурцев.

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