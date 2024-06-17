Положительную динамику Псковской области по ведению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями отметили федеральные эксперты

11:55, 17 июня 2024, ПАИ

Мониторинг работы Псковской области по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями провела делегация Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Отчётливую положительную динамику Псковской области по ведению пациентов с заболеваниями сердца и сосудов отметил генеральный директор, главный внештатный кардиолог Приволжского, Южного, Северо-Кавказского, Северо-Западного федеральных округов, Херсонской и Запорожской областей Евгений Шляхто. Федеральные специалисты также озвучили предложения по оказанию помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, уделив особое внимание профилактической работе, и дали ряд рекомендаций для улучшения работы кардиологического отделения Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы.

За тщательный и компетентный анализ работы псковских специалистов вице-губернатор Вера Емельянова поблагодарила делегацию центра.

Напомним, Псковская область сотрудничает с Национальным медицинским исследовательским центром имени В. А. Алмазова Минздрава России с 2019 года, за это время делегации федерального института семь раз выезжали в регион, более 4,6 тысячи пациентов получили консультации (из них – 1,7 тысячи человек по профилям «кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия»).