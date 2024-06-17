Шесть боксёров Псковской области примут участие в чемпионате СЗФО

11:42, 17 июня 2024, ПАИ

Шесть боксёров Псковской области примут участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО), который пройдёт в Архангельске с 26 по 29 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил пресс-секретарь СЗФО по боксу Олег Лаптев.

«В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из регионов и поборются за право на участие в чемпионате России, который пройдёт с 2 по 13 октября в Иркутске», – отметил Олег Лаптев.

Псковскую область на соревнованиях представят Алексей Белавин, Кирилл Титов, Вадим Иванов, Дмитрий Попов, Игорь Карепин и Лидия Шутова.

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