Пскович украл бутылку вина из городского бара
В ночь на 17 июня сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковича, который украл бутылку вина из бара «ПАБ» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Около полуночи экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из бара на улице Коммунальной поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 40-летнего псковича.
По факту хищения проводится проверка.
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