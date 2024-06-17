Пскович украл бутылку вина из городского бара

13:13, 17 июня 2024, ПАИ

В ночь на 17 июня сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковича, который украл бутылку вина из бара «ПАБ» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Около полуночи экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из бара на улице Коммунальной поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 40-летнего псковича.

По факту хищения проводится проверка.