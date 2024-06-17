Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 22 июня

13:34, 17 июня 2024, ПАИ

У псковичей есть возможность попасть в тур по новостройкам, который состоится 22 июня. Участники тура смогут не только ознакомиться с самыми актуальными предложениями на рынке псковской недвижимости, но и зайти внутрь помещений, чтобы лично посмотреть уже готовые квартиры и их планировки.

В ближайшем туре участники посетят шесть жилых комплексов:

ЖК SMART (улица Юности, 22 и 32);

ЖК «Заречье PARK» (улица Алёхина, 3, улица Ижорского Батальона, 17);

ЖК «Образцовый» (улица Крестки, 9);

ЖК «Сиреневый парк» (улица Гдовская, 24, улица Северная, 43);

ЖК «Семейный» (улица Досягаева, 1 и 3);

ЖК «Пушкин» (переулок Белинского, 1).

«На данный момент в городе более 50 вариантов планировок на любой бюджет в строящихся и уже готовых домах. Если не откладывать покупку квартиры, то можно успеть приобрести жильё по очень выгодной цене», – отметили организаторы.

В рамках тура псковичи смогут не только побывать на строительных площадках, посмотреть готовые квартиры, пообщаться с представителями застройщика, своими глазами увидеть планировки квартир, но и узнать подробности новой программы «Меняем старое на новое». По словам организаторов тура, покупка квартиры в трейд-ин* является выгодной услугой, поскольку она представляет собой обмен старого жилья на новое с доплатой. «Система покупки позволяет собственникам облегчить процедуру продажи. Это удобная и современная форма улучшения жилищных условий», – отметили организаторы.

Для участия необходимо записаться по телефону (8 8112) 70-22-42. Отъезд состоится в субботу, 22 июня, в 11:00.

Участие в туре бесплатное. Количество мест ограничено.

*Трейд-ин – это система покупки, при которой покупатель отдаёт продавцу старый товар в зачёт стоимости нового.

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