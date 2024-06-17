Директор завода «Элементум» Александр Куц станет гостем программы «Бизнес-ланч»

13:53, 17 июня 2024, ПАИ

Директор завода «Элементум» (производитель теплообменного и холодильного оборудования) Александр Куц станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 июня.

Почему было принято решение открыть завод именно в Пскове? Освободился ли рынок теплообменного и холодильного оборудования после ухода западных брендов? Как сегодня покупатели относятся к отечественной продукции в этой отрасли? В чём продукция завода превосходит западные аналоги?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».