Институт деловой карьеры объявляет набор на новый учебный год
Институт деловой карьеры объявил набор на 2024/2025 учебный год, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.
В новом учебном году будет осуществляться обучение по программам бакалавриата по следующим направлениям:
- 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль: «Прикладная информатика в сфере экономики»);
- 38.03.01 «Экономика» (профили: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Финансы и кредит»);
- 38.03.02 «Менеджмент» (профили: «Менеджмент организации», «Менеджмент в здравоохранении», «Менеджмент в спорте»);
- 38.03.03 «Управление персоналом» (профиль: «Управление персоналом организации»);
- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль: «Государственная и муниципальная служба»);
- 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль: «Архитектура предприятия»);
- 40.03.01 «Юриспруденция» (профили: «Гражданское право и процесс», «Уголовное право и процесс»);
- 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (профиль: «Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности»);
- 43.03.02 «Туризм» (профиль: «Менеджмент туристической индустрии»);
- 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль: «Психология и педагогика дошкольного образования»);
- 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль: «Специальная психология»);
- 45.03.02 «Лингвистика» (профиль: «Перевод и переводоведение»).
Обучение по образовательным программам специалитета будет осуществляться по направлению:
- 38.05.02 «Таможенное дело» (профиль: «Таможенные платежи и валютный контроль»).
Обучение по образовательным программам магистратуры будет осуществляться по направлениям:
- 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль: «Государственная и муниципальная служба»);
- 40.04.01 «Юриспруденция» (профиль: «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право»).
Доступны очная, очно-заочная, заочная, а также с применением дистанционных технологий формы обучения.
Также вуз предлагает возможность освоения образовательной программы в ускоренные сроки.
Всем выпускникам выдаётся диплом государственного образца.
Вся вертикаль обучения от колледжа до вуза.
В колледже осуществляется обучение по специальностям:
- 09.01.03 «Оператор информационных систем и ресурсов»;
- 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
- 33.02.01 «Фармация»;
- 34.02.01 «Сестринское дело»;
- 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир»;
- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям);
- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;
- 38.02.07 «Банковское дело»;
- 38.02.08 «Торговое дело»;
- 40.02.04 «Юриспруденция»;
- 42.02.01 «Реклама»;
- 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»;
- 44.02.04 «Специальное дошкольное образование».
Филиал находится в здании № 9 на улице Новгородской в Пскове (микрорайон Любятово, остановка «Любятово» автобусного маршрута № 14).
Работа осуществляется по будним дням с 10:00 до 18:00.
По всем вопросам также можно обратиться по телефонам (8 8112) 62-32-76, 8-921-218-40-75, 8-921-114-58-00.
Регистрационный номер лицензии колледжа: № Л035-01298-77/00180185 от 5 февраля 2021 года.
Реклама. Филиал АНО ВО «ИДК» в Псковской области. ИНН 7709201704.
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