Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Институт деловой карьеры объявляет набор на новый учебный год

Институт деловой карьеры объявил набор на 2024/2025 учебный год, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Институт деловой карьеры объявляет набор на новый учебный год. Фото здесь и далее: пресс-служба института деловой карьеры

В новом учебном году будет осуществляться обучение по программам бакалавриата по следующим направлениям:

  • 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль: «Прикладная информатика в сфере экономики»);
  • 38.03.01 «Экономика» (профили: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Финансы и кредит»);
  • 38.03.02 «Менеджмент» (профили: «Менеджмент организации», «Менеджмент в здравоохранении», «Менеджмент в спорте»);
  • 38.03.03 «Управление персоналом» (профиль: «Управление персоналом организации»);
  • 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль: «Государственная и муниципальная служба»);
  • 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль: «Архитектура предприятия»);
  • 40.03.01 «Юриспруденция» (профили: «Гражданское право и процесс», «Уголовное право и процесс»);
  • 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (профиль: «Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности»);
  • 43.03.02 «Туризм» (профиль: «Менеджмент туристической индустрии»);
  • 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль: «Психология и педагогика дошкольного образования»);
  • 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль: «Специальная психология»);
  • 45.03.02 «Лингвистика» (профиль: «Перевод и переводоведение»).

Обучение по образовательным программам специалитета будет осуществляться по направлению:

  • 38.05.02 «Таможенное дело» (профиль: «Таможенные платежи и валютный контроль»).

Обучение по образовательным программам магистратуры будет осуществляться по направлениям:

  • 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль: «Государственная и муниципальная служба»);
  • 40.04.01 «Юриспруденция» (профиль: «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право»).

Доступны очная, очно-заочная, заочная, а также с применением дистанционных технологий формы обучения.

Также вуз предлагает возможность освоения образовательной программы в ускоренные сроки.

Всем выпускникам выдаётся диплом государственного образца.

Вся вертикаль обучения от колледжа до вуза.

В колледже осуществляется обучение по специальностям:

  • 09.01.03 «Оператор информационных систем и ресурсов»;
  • 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
  • 33.02.01 «Фармация»;
  • 34.02.01 «Сестринское дело»;
  • 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир»;
  • 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям);
  • 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;
  • 38.02.07 «Банковское дело»;
  • 38.02.08 «Торговое дело»;
  • 40.02.04 «Юриспруденция»;
  • 42.02.01 «Реклама»;
  • 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»;
  • 44.02.04 «Специальное дошкольное образование».

Филиал находится в здании № 9 на улице Новгородской в Пскове (микрорайон Любятово, остановка «Любятово» автобусного маршрута № 14).

Работа осуществляется по будним дням с 10:00 до 18:00.

По всем вопросам также можно обратиться по телефонам (8 8112) 62-32-76, 8-921-218-40-75, 8-921-114-58-00.

Регистрационный номер лицензии колледжа: № Л035-01298-77/00180185 от 5 февраля 2021 года.

Реклама. Филиал АНО ВО «ИДК» в Псковской области. ИНН 7709201704.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2024

Билайн обеспечил 4G малонаселённые пункты Псковской области
20 июня 2024

«Охотник за торнадо» рассказал о наблюдении за смерчем в Псковской области
20 июня 2024

О традициях Великолукского и Палкинского районов узнали гости выставки «Россия»
20 июня 2024

Институт деловой карьеры объявляет набор на новый учебный год
20 июня 2024

Глава Усвятского района – о присвоении звания «Край партизанской славы»: Мы шли к этому четыре года
20 июня 2024

Движение автомобилей по улице Ипподромной в Пскове планируют открыть 24 июня
20 июня 2024

День открытых дверей пройдёт в экспозиции Псковского музея-заповедника 22 июня
20 июня 2024

Площадки, дегустация, джаз: 21 июня в Пскове начнётся эногастрономический фестиваль «Виноград»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...