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Общество

Больше 10 тысяч долларов попыталась вывезти через границу в Псковской области гражданка Украины

Больше 10 тысяч долларов попыталась вывезти через границу в Псковской области гражданка Украины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Псковской области

В пункте пропуска «Бурачки» на границе России и Латвии во время пограничного контроля у гражданки Украины среди личных вещей обнаружились наличные. Украинка пыталась вывезти из России в Латвию 148 купюр различного номинала: доллары, евро, рубли и гривны на общую сумму 10 837 долларов США. Выявленная валюта была скрыта от таможенного и пограничного контроля.

Деньги изъяты и переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения проверки и принятия процессуального решения.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» с 2 марта 2022 года запрещено вывозить иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США.

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