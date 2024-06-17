Кого чаще всего кусают комары, рассказала врач

15:29, 17 июня 2024, ПАИ

Почему некоторых людей комары кусают чаще и кто находится в зоне риска, рассказала дерматолог Александра Филёва, пишет газета «Известия».

Некоторых комаров привлекают определённые группы крови. Например, тигровые комары, обитающие в основном в Азии, но встречающиеся и в России, в два раза чаще кусают людей с первой положительной группой крови. Малярийные комары, которых также можно встретить в России (малярию они не переносят), выбирают людей с четвёртой группой крови.

Приманивает комаров и частое дыхание, а именно выдыхаемый углекислый газ, который кровопийцы чувствуют на расстоянии до 15 метров. Так, в группе риска оказываются спортсмены и люди с лишним весом, а также беременные женщины (объём выдыхаемого углекислого газа у них увеличивается ввиду повышенной температуры тела).

Усиленное потоотделение тоже вызывает повышенный интерес у комаров, следствием которого может стать особенно сильный неприятный запах от ног. «Поэтому комары зачастую пристальнее «присматриваются» именно к ступням», – подчеркнула врач.

Уменьшить количество насекомых помогут репелленты или фумигаторы, а справиться с неприятными ощущениями от укуса поможет холод или специальные аптечные кремы и лосьоны.