Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кого чаще всего кусают комары, рассказала врач

Почему некоторых людей комары кусают чаще и кто находится в зоне риска, рассказала дерматолог Александра Филёва, пишет газета «Известия».

Некоторых комаров привлекают определённые группы крови. Например, тигровые комары, обитающие в основном в Азии, но встречающиеся и в России, в два раза чаще кусают людей с первой положительной группой крови. Малярийные комары, которых также можно встретить в России (малярию они не переносят), выбирают людей с четвёртой группой крови.

Приманивает комаров и частое дыхание, а именно выдыхаемый углекислый газ, который кровопийцы чувствуют на расстоянии до 15 метров. Так, в группе риска оказываются спортсмены и люди с лишним весом, а также беременные женщины (объём выдыхаемого углекислого газа у них увеличивается ввиду повышенной температуры тела).

Усиленное потоотделение тоже вызывает повышенный интерес у комаров, следствием которого может стать особенно сильный неприятный запах от ног. «Поэтому комары зачастую пристальнее «присматриваются» именно к ступням», – подчеркнула врач.

Уменьшить количество насекомых помогут репелленты или фумигаторы, а справиться с неприятными ощущениями от укуса поможет холод или специальные аптечные кремы и лосьоны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июня 2024

Вышел в свет путеводитель о Псковской области от Ники Ганич
17 июня 2024

Информация о планах строительства на месте Белорусского рынка здания филармонии не подтверждается
17 июня 2024

Более 30 килограммов лекарств для пчёл не пропустили через госграницу в Псковской области
17 июня 2024

Публикуем уточнённую программу ярмарки «Виноград» в Пскове
17 июня 2024

Ремонт колонн главного корпуса ПсковГУ завершится в начале июля
17 июня 2024

Псковичи могут оплатить ЖКУ без комиссии
17 июня 2024

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 22 июня
17 июня 2024

«Михайловский бастион» пройдёт в Пскове и шести районах области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...