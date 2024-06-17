В Якутии расширяются «врата ада»

16:07, 17 июня 2024, ПАИ

Увеличивается в размерах термокарстовая впадина – крупнейший провал в вечной мерзлоте, известный как «сибирские врата в ад», выяснили учёные из МГУ и Сибирского отделения РАН, сообщает Science XXI.

По прогнозам исследователей, в ближайшие десять лет провал может полностью поглотить близлежащую долину. Наиболее активно впадина расширяется на южном склоне реки Батагай. Причиной стала вырубка лесов, которая лишила замёрзшую почву естественной защиты, поэтому вечная мерзлота начала таять, а расщелина – расширяться, что вызвало увеличение наводнений из-за проседания земли.

Разрастание впадины также приводит к выбросу парниковых газов, которые находились в вечной мерзлоте сотни лет. Эти выбросы ускоряют потепление климата и дальнейшее таяние ледников.