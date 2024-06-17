Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

МВД: Признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер

МВД России утверждает, что признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что у россиян при выезде за границу возникали сложные ситуации. Затруднения связаны с тем, что написание установочных данных в загранпаспортах некорректны, что делает этот документ недействительным и требует замены. «В настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа», - написала Волк в телеграм-канале.

По ее словам, технический сбой, вызвавший ошибки при формировании машиночитаемой зоны, устранен в прошлом году. «Что же касается несоответствий в написании имен и фамилий, то наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы «ё» и ее некорректная транслитерация. К примеру, если в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте гражданина фамилия, имя, отчество содержат букву «ё» или же она заменена на «е», то в соответствующих реквизитах заграничного паспорта должна указываться эта же буква», - пояснила представитель ведомства.

Чтобы избежать затруднений и не отменять заграничные поездки в последний момент, стоит быть внимательными при получении загранпаспортов, тщательно проверять правильность внесенных в них сведений. Если же ошибка в установочных данных выявлена гражданином после выдачи загранпаспорта, он может обратиться в оформившее документ подразделение по вопросам миграции с заявлением о ее устранении. Новый паспорт обещают оформить в кратчайший срок без взимания государственной пошлины.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июня 2024

От Крыма до Сибири: россияне объединились в поддержку избитого живодёрами порховского пса
17 июня 2024

Вышел в свет путеводитель о Псковской области от Ники Ганич
17 июня 2024

Информация о планах строительства на месте Белорусского рынка здания филармонии не подтверждается
17 июня 2024

Более 30 килограммов лекарств для пчёл не пропустили через госграницу в Псковской области
17 июня 2024

Публикуем уточнённую программу ярмарки «Виноград» в Пскове
17 июня 2024

Ремонт колонн главного корпуса ПсковГУ завершится в начале июля
17 июня 2024

Псковичи могут оплатить ЖКУ без комиссии
17 июня 2024

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 22 июня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...