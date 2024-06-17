МВД: Признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер
МВД России утверждает, что признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, пишет ТАСС.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что у россиян при выезде за границу возникали сложные ситуации. Затруднения связаны с тем, что написание установочных данных в загранпаспортах некорректны, что делает этот документ недействительным и требует замены. «В настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа», - написала Волк в телеграм-канале.
По ее словам, технический сбой, вызвавший ошибки при формировании машиночитаемой зоны, устранен в прошлом году. «Что же касается несоответствий в написании имен и фамилий, то наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы «ё» и ее некорректная транслитерация. К примеру, если в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте гражданина фамилия, имя, отчество содержат букву «ё» или же она заменена на «е», то в соответствующих реквизитах заграничного паспорта должна указываться эта же буква», - пояснила представитель ведомства.
Чтобы избежать затруднений и не отменять заграничные поездки в последний момент, стоит быть внимательными при получении загранпаспортов, тщательно проверять правильность внесенных в них сведений. Если же ошибка в установочных данных выявлена гражданином после выдачи загранпаспорта, он может обратиться в оформившее документ подразделение по вопросам миграции с заявлением о ее устранении. Новый паспорт обещают оформить в кратчайший срок без взимания государственной пошлины.
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