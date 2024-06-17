МВД: Признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер

16:33, 17 июня 2024, ПАИ

МВД России утверждает, что признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что у россиян при выезде за границу возникали сложные ситуации. Затруднения связаны с тем, что написание установочных данных в загранпаспортах некорректны, что делает этот документ недействительным и требует замены. «В настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа», - написала Волк в телеграм-канале.

По ее словам, технический сбой, вызвавший ошибки при формировании машиночитаемой зоны, устранен в прошлом году. «Что же касается несоответствий в написании имен и фамилий, то наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы «ё» и ее некорректная транслитерация. К примеру, если в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте гражданина фамилия, имя, отчество содержат букву «ё» или же она заменена на «е», то в соответствующих реквизитах заграничного паспорта должна указываться эта же буква», - пояснила представитель ведомства.

Чтобы избежать затруднений и не отменять заграничные поездки в последний момент, стоит быть внимательными при получении загранпаспортов, тщательно проверять правильность внесенных в них сведений. Если же ошибка в установочных данных выявлена гражданином после выдачи загранпаспорта, он может обратиться в оформившее документ подразделение по вопросам миграции с заявлением о ее устранении. Новый паспорт обещают оформить в кратчайший срок без взимания государственной пошлины.