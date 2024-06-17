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Спорт

Соревнования по спортивному туризму прошли в Островском районе

Соревнования по спортивному туризму прошли в Островском районе, сообщили ПАИ в АНО «Центр спортивного туризма и путешествий».

  • Соревнования по спорттуризму
    Фото: АНО «Центр спортивного туризма и путешествий»
  • Соревнования по спорттуризму
    Фото: АНО «Центр спортивного туризма и путешествий»
  • Соревнования по спорттуризму
    Фото: АНО «Центр спортивного туризма и путешествий»
  • Соревнования по спорттуризму
    Фото: АНО «Центр спортивного туризма и путешествий»

Соревнования прошли 14 июня в рамках проекта «Псковские туристы», который реализуется с использованием гранта Фонда президентских грантов. Соревнования проходили в дисциплине «дистанция пешеходная группа», отметили организаторы.

Участники соревнований, дети и подростки 8-15 лет, показывали свое спортивное мастерство на дистанциях 1 и 2 класса. В соревнованиях приняли участие более 50 человек.

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