Соревнования по спортивному туризму прошли в Островском районе

17:14, 17 июня 2024, ПАИ

Соревнования по спортивному туризму прошли в Островском районе, сообщили ПАИ в АНО «Центр спортивного туризма и путешествий».



Фото: АНО «Центр спортивного туризма и путешествий»



Фото: АНО «Центр спортивного туризма и путешествий»



Фото: АНО «Центр спортивного туризма и путешествий»



Фото: АНО «Центр спортивного туризма и путешествий»







Соревнования прошли 14 июня в рамках проекта «Псковские туристы», который реализуется с использованием гранта Фонда президентских грантов. Соревнования проходили в дисциплине «дистанция пешеходная группа», отметили организаторы.

Участники соревнований, дети и подростки 8-15 лет, показывали свое спортивное мастерство на дистанциях 1 и 2 класса. В соревнованиях приняли участие более 50 человек.