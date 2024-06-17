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Общество

В Псковской области иностранец осуждён за попытку дачи взятки сотруднику таможни

Печорский районный суд Псковской области вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, который признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в апреле 2024 года иностранец попытался подкупить таможенного инспектора при пересечении автомобильного пункта пропуска «Шумилкино». Сумма взятки составила 400 евро. Деньги предназначались за беспрепятственное перемещение двух автомобилей через таможенную границу.

Таможенник уведомил начальника Псковской таможни о факте склонения его к совершению коррупционного преступления. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства.

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