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Как прошли Дни Пскова на стенде Псковской области на ВДНХ в Москве

Как прошли Дни Пскова на стенде Псковской области на ВДНХ в Москве, рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Команду администрации Пскова возглавлял непосредственно глава Пскова Борис Елкин. Участие в мероприятии приняли также первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова и представители профильных комитетов городской администрации.

«Всей командой мы выехали на ВДНХ и провели Дни города Пскова на стенде Псковской области. Удивительно то, что не только те, кто никогда не бывал в Пскове, интересовались нашим культурно-историческим наследием и туристическими возможностями, но и те, кто уже ранее посещал Псков, интересовались, что ещё нового и интересного можно посмотреть у нас. Им была предоставлена возможность узнать о городе Пскове, даже в VR-очках можно было совершить интересную поездку по Пскову. Это пользовалось популярностью у всех гостей стенда от мала до велика», – отметила Кристина Кобызь.

По её словам, были проведены мастер-классы по изготовлению броши из фетра в виде Покровской башни. «Мастер-класс сопровождался интересным рассказом о самой нашей крупной оборонительной башне. Это коррелировало с застройкой нашего стенда, который стоит на ВДНХ много-много месяцев», – подчеркнула гостья эфира.

Она также отметила, что большой ажиотаж вызвал мастер-класс по набойке. Гости смогли под руководством опытного мастера нанести на чехлы телефонов или салфетку изображения известных псковских символов, в частности орнамент «поребрик – бегунец – поребрик». Таким образом, все желающие ушли с сувенирами, отметила Кристина Кобызь.

По её словам, было проведено большое число активностей, мероприятий, викторин, мастер-классов, которые пользовались популярностью 15 и 16 июня.

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