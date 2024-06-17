Порховича будут судить за убийство сожительницы в ходе пьяной ссоры

21:59, 17 июня 2024, ПАИ

В Порхове будут судить 46-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил множественные телесные повреждения сожительнице, от которых последняя скончалась. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Порховского района.

Установлено, что в период с 1 по 9 апреля порохович в состоянии опьянения, находясь по месту жительства в Порхове, убил свою сожительницу в ходе ссоры. Он нанёс жертве десять ударов руками по голове и туловищу. В результате из-за телесных повреждений, многочисленных травм головы женщина скончалась на месте преступления.

Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.