Реставрация колокольни Троицкого собора продолжается в Пскове

22:40, 17 июня 2024, ПАИ

Реставрация колокольни Троицкого собора в Псковском кремле продолжается в Пскове. Выполнена основная часть подготовки фасадов под покраску. Фасады оштукатурены современными реставрационными материалами на основе извести в соответствии с методикой работы с известняковым камнем кладки. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Выполняется устройство фальцевой кровли на верхнем и нижнем ярусах звона. Технология фальцевой кровли не предполагает проделывания отверстий с применением гвоздей и саморезов. Именно механические соединения являются основными причинами протечек, в этом строительном решении течи исключены», – отметили специалисты.

В АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» отметили, что сложность монтажа фальцевой кровли требует много времени и большого мастерства. Работу выполняют мастера высокого профессионального уровня с большим парком оборудования и инструментов.

Кроме того, в интерьерах продолжаются отделочные работы. Современный облик колокольня приобрела в 1821 году. Он взят за основу при разработке проекта реставрации.