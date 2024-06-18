В России могут ужесточить условия перепродажи ввезённых авто

07:25, 18 июня 2024, ПАИ

МВД России разработало новое требование для регистрации автомобилей, ввезенных в страну, при их перепродаже на территории РФ. Это следует из новых поправок к рассматриваемым в Госдуме изменениям в закон о государственной регистрации транспортных средств, пишет газета «Известия».

Согласно поправкам, если автомобиль, который ввезли для личного пользования, будет продан в течение года, то новому владельцу могут отказать в постановке машины на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому).

Новые поправки, которые появятся в документе ко второму чтению, поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности.

Для льготного тарифа автомобиль должен находиться в собственности импортера-физлица не менее 12 месяцев, напомнил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Поэтому предлагаемые изменения закрепят в законодательстве обязанность уплаты утильсбора в полном объеме — по ставкам, предусмотренным для импортера-юрлица.

Согласно закону «Об отходах производства и потребления», претензии по уплате утильсбора могут предъявляться как импортеру (в случае с перепродажей — продавцу), так и конечному владельцу машины, пояснил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Сомневаюсь, что продавец добровольно согласится произвести доплату утильсбора за проданный им автомобиль. С большей долей вероятности такая обязанность ляжет именно на покупателя», — отметил Радько.