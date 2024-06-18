Общественники просят возобновить проверки общепита из-за массовых отравлений

08:07, 18 июня 2024, ПАИ

Правительству необходимо отменить мораторий на внеплановые проверки бизнеса, в частности кафе, ресторанов и сервисов по изготовлению и доставке готовых блюд. Об этом пишет газета «Известия«.

Письмо с подобным предложением направила премьер-министру Михаилу Мишустину организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Поводом для обращения организации в правительство послужило массовое отравление в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Подозрение на ботулизм было зафиксировано соответственно у 121, 9 и 6 жителей этих городов.

Проверки установили, что все пострадавшие накануне употребляли готовые блюда производителей «Кухня на районе» и Take eat easy. По поводу отравлений в Москве и Нижнем следственные управления СК РФ возбудили уголовные дела по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Оборот продукции «Кухни на районе» и Take eat easy приостановлен до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

По данным ОПИ, кафе и сервисам по доставке продуктов в первом квартале 2024 года объявили предостережений на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди тех, кому уже неоднократно выдвигались предостережения, есть и сервис «Кухня на районе». Так, в 2022–2023 годах организации объявлялось семь предостережений о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований, отметили в ОПИ.

Также общественники предложили ввести обязательную маркировку консервированных продуктов. Они уверены, что эта мера позволит отслеживать цепочки поставок и оперативно пресекать реализацию потенциально опасных изделий без избыточной нагрузки на бизнес.