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Общество

Более 50 км федеральных трасс в Псковской области обновили по технологии «Сларри-Сил»

На двух участках автомобильных дорог Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков и Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь восстановлены эксплуатационные характеристики покрытия с применением литой минерально-эмульсионной смеси. Об этом ПАИ сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Устройство защитных слоев выполнено на участках с 105-го по 140-й км дороги Р-56 и с 481-го по 501-й км трассы Р-23. Технология «Сларри-Сил» хорошо известна и давно применяется в России.

Суть ее в том, что литая эмульсионно-минеральная смесь, состоящая из щебеночно-песчаной смеси из габбро-диабазов фракции 0-10 мм, вяжущей битумной эмульсии и некоторых специальных добавок в определенных пропорциях равномерно наносится на существующую асфальтовую поверхность распределителем. При этом заполняется неглубокая колея, исправляются продольные неровности, герметизируются мелкие трещины. Тем самым продлевается срок службы автомобильной дороги и улучшаются сцепные качества покрытия.

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