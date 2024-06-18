Спортсмены Псковской области поборются за награды первенства России по самбо

11:21, 18 июня 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области примут участие в первенстве России по самбо среди юношей и девушек от 14 до 16 лет, которое пройдёт в Кемерово с 19 по 24 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский.

«Между собой будут соревноваться спортсмены со всей России. Минимум по 50 человек в каждой весовой категории», – отметил Дмитрий Алекминский.

Представлять Псковскую область на соревнованиях будут пскович Матвей Степанов, себежанин Дмитрий Нынык и великолучанин Михаил Размыслович.

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