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Спорт

Спортсмены Псковской области поборются за награды первенства России по самбо

Спортсмены Псковской области примут участие в первенстве России по самбо среди юношей и девушек от 14 до 16 лет, которое пройдёт в Кемерово с 19 по 24 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский.

Спортсмены Псковской области поборются за награды первенства России по самбо. Фото: клуб единоборств «Отечество»

«Между собой будут соревноваться спортсмены со всей России. Минимум по 50 человек в каждой весовой категории», – отметил Дмитрий Алекминский.

Представлять Псковскую область на соревнованиях будут пскович Матвей Степанов, себежанин Дмитрий Нынык и великолучанин Михаил Размыслович.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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