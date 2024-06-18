Тайны и загадки городских башен приглашают узнать псковичей 29 июня
Третью часть сказки «Вещие сны» о сновидениях Варлаамовской, Плоской и Высокой башен расскажут молодым семьям с детьми 29 июня, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.
Псковичи узнают о тайнах, загадках и знаменательных исторических событиях, скрытых в стенах башен.
Мероприятие начнётся в 14:00 у храма Варлаама Хутынского на Званице (улица Леона Поземского, 53). Участие бесплатное, необходима предварительная запись в сообщениях группы «Духовно-нравственное направление_МЦ» (vk.com/duxovno) в соцсети «ВКонтакте».
В новых мастерских Псковского колледжа профтехнологий и сервиса проходят демонстрационные экзамены
В правительстве Псковской области разрабатывают механизмы использования искусственного интеллекта
Действия по пресечению массовых беспорядков отработали в псковской колонии строгого режима