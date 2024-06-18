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Спорт

Межрегиональные соревнования по волейболу среди спасателей пройдут в Пскове

Межрегиональные соревнования по волейболу среди спасателей Северо-Западного федерального округа пройдут в Пскове 18 и 19 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ксения Жигалкина.

Межрегиональные соревнования по волейболу среди спасателей пройдут в Пскове. Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

Всего в соревнованиях примут участие десять команд из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также Карелии, Коми и Санкт-Петербурга.

Команды, которые удачно выступят на псковских стартах, отправятся на второй этап спартакиады МЧС России по волейболу, который пройдёт в Иркутске в июле.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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