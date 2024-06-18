Дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 19 июня

12:11, 18 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 19 июня. Днём местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть умеренный южный ветер, при грозе – порывистый. Температура воздуха по региону ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.

Атмосферное давление будет низким.