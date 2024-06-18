Великолучанин завоевал три награды чемпионата России по велоспорту

12:11, 18 июня 2024, ПАИ

Великолучанин, мастер спорта международного класса Иван Макаров трижды стал бронзовым призёром чемпионата России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт – шоссе». Соревнования прошли в Ижевске с 10 по 17 июня, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».

Иван Макаров взял бронзу в индивидуальной и групповой гонках, а также гонке-критериум.

Тренирует великолучанина Александр Филиппов.

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