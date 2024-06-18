Великолучанин завоевал три награды чемпионата России по велоспорту
Великолучанин, мастер спорта международного класса Иван Макаров трижды стал бронзовым призёром чемпионата России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт – шоссе». Соревнования прошли в Ижевске с 10 по 17 июня, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».
Иван Макаров взял бронзу в индивидуальной и групповой гонках, а также гонке-критериум.
Тренирует великолучанина Александр Филиппов.
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