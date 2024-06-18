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Спорт

Великолучанин завоевал три награды чемпионата России по велоспорту

Великолучанин, мастер спорта международного класса Иван Макаров трижды стал бронзовым призёром чемпионата России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт – шоссе». Соревнования прошли в Ижевске с 10 по 17 июня, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».

Великолучанин взял три награды чемпионата России по велоспорту. Фото: спортшкола «Олимп»

Иван Макаров взял бронзу в индивидуальной и групповой гонках, а также гонке-критериум.

Тренирует великолучанина Александр Филиппов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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