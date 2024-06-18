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Общество

Развитие автомобильного туризма обсудят в Псковской области

Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области» пройдёт в Пскове и Великих Луках, сообщили ПАИ в региональном комитете по туризму.

В Пскове мероприятие пройдёт 4 июля с 11:00 до 15:00, а в Великих Луках – 5 июля с 11:00 до 15:00.

Для того чтобы принять участие в сессии, необходимо заполнить до 21 июня форму по ссылке.

Главная цель мероприятие – обеспечение комплексного подхода развития инфраструктуры и создания комфортных условий для автопутешествий в Псковской области.

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