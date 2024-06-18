Развитие автомобильного туризма обсудят в Псковской области
Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области» пройдёт в Пскове и Великих Луках, сообщили ПАИ в региональном комитете по туризму.
В Пскове мероприятие пройдёт 4 июля с 11:00 до 15:00, а в Великих Луках – 5 июля с 11:00 до 15:00.
Для того чтобы принять участие в сессии, необходимо заполнить до 21 июня форму по ссылке.
Главная цель мероприятие – обеспечение комплексного подхода развития инфраструктуры и создания комфортных условий для автопутешествий в Псковской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 июня 2024
Вера Емельянова представила опыт Псковской области по переселению соотечественников из-за рубежа