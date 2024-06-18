Псковичка завоевала пять золотых наград на турнире по конкуру в Петербурге
Псковичи стали призёрами соревнований по конкуру на Кубок главы администрации Лужского муниципального района. Состязания прошли в Санкт-Петербурге 16 июня, сообщили ПАИ в Федерации конного спорта Псковской области.
Псковская команда конноспортивного клуба «Возрождение» завоевала пять золотых и три серебряные награды.
Сразу пять золотых наград в различных дисциплинах завоевала Ангелина Овчинникова. Также тремя серебряными наградами отличилась София Мартынова.
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