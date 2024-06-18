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Политика

220 вопросов решили депутаты Псковской гордумы в прошлом году

220 вопросов рассмотрели депутаты Псковской городской Думы в рамках заседаний 65 комитетов в прошлом году, сообщил председатель гордумы Александр Гончаренко, выступая с отчётом о работе за 2023 год сегодня, 18 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Гончаренко. Фото: ПАИ

Также было принято 11 решений об установке мемориальных досок, одно решение о наименовании улицы в Пскове – Михаила Банщикова и решение о создании сквера Дружбы в районе дома № 20 на улице Рокоссовского, напомнил Александр Гончаренко.

Помимо этого, за год депутаты приняли 19 проектов установления границ территорий ТОС. «После регистрации ТОС становятся активными участниками конкурсов на получение грантов. 10 ТОС в 2023 году стали победителями конкурсов и получили 5,7 млн рублей бюджетной поддержи», – отметил председатель гордумы.

Кроме того, он подчеркнул, что в гордуме разработали методическое пособие о поэтапном формировании ТОС, алгоритм работы с населением, основанный на лучших практиках, а также проводится обучение депутатов и помощников.

Добавим, что сегодня, 18 июня, состоялась очередная сессия Псковской городской Думы.

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