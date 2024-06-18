«Зачёт» поставили депутаты Псковской гордумы Александру Гончаренко
Депутаты Псковской городской Думы, обсуждая отчёт о деятельности председателя гордумы Александра Гончаренко за 2023 год, поставили ему «зачёт». Об этом с 23-й сессии гордумы сообщает корреспондент ПАИ.
«Ваш отчёт не является дублированием отчёта главы города. Вам зачёт», – сказал депутат Дмитрий Барабанов.
Депутат Юрий Бурлин выступил с предложением продолжить обучающую программу для депутатов «первого срока». «Это хорошая практика, в том числе для помощников», – подчеркнул он. «С сентября и начнём», – ответил Александр Гончаренко.
Депутату Наталье Юрченко импонирует стиль работы спикера. Его доступность, готовность помочь, а главное, его поддержка. «Всегда находим взаимодействие на встречах с жителями округа, решая вместе вопросы», – подчеркнула она.
Глава города Борис Елкин высказал слова благодарности за работу председателю гордумы и всему депутатскому корпусу. «Все работают вместе, в единой концепции, спасибо за взаимодействие, будем работать в том же духе», – заключил он.
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