«Зачёт» поставили депутаты Псковской гордумы Александру Гончаренко

13:20, 18 июня 2024, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы, обсуждая отчёт о деятельности председателя гордумы Александра Гончаренко за 2023 год, поставили ему «зачёт». Об этом с 23-й сессии гордумы сообщает корреспондент ПАИ.

«Ваш отчёт не является дублированием отчёта главы города. Вам зачёт», – сказал депутат Дмитрий Барабанов.

Депутат Юрий Бурлин выступил с предложением продолжить обучающую программу для депутатов «первого срока». «Это хорошая практика, в том числе для помощников», – подчеркнул он. «С сентября и начнём», – ответил Александр Гончаренко.

Депутату Наталье Юрченко импонирует стиль работы спикера. Его доступность, готовность помочь, а главное, его поддержка. «Всегда находим взаимодействие на встречах с жителями округа, решая вместе вопросы», – подчеркнула она.

Глава города Борис Елкин высказал слова благодарности за работу председателю гордумы и всему депутатскому корпусу. «Все работают вместе, в единой концепции, спасибо за взаимодействие, будем работать в том же духе», – заключил он.