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Общество

В «Яндекс Диске» появились анимированные слайд-шоу с музыкой и новые фотоподборки

«Яндекс 360» обновил мобильное приложение «Диска». В сервис добавились специальные тематические подборки и воспоминания в формате слайд-шоу с музыкальным сопровождением. Теперь пользователи могут зайти в облачное хранилище, чтобы поностальгировать о ярких путешествиях и тёплых моментах, проведённых с близкими.

Фото: пресс-служба «Яндекса»

Анимированные воспоминания

Воспоминания – это слайд-шоу из фотографий с плавными анимациями и подходящей по настроению музыкой. В каждом воспоминании от 5 до 30 кадров, которые можно пролистать вперёд, назад или поставить на паузу.

Слайд-шоу создаются автоматически по нескольким критериям: общий объект, конкретный период времени или геолокация. Подборка может быть простая, когда учитывается только один параметр, – например, фотографии с домашними питомцами. А в такие воспоминания, как «Майское путешествие в Сочи» или «Цветы-2023», добавляются фото, которые соответствуют сразу нескольким критериям.

Все воспоминания появляются в общей ленте «Диска». Через эту же вкладку к ним можно вернуться спустя время.

Новые тематические подборки

В десять специальных подборок объединили разные тематические фотографии. В подборку «Гуляли всю ночь до утра» попадают кадры рассвета, во «Вкус жизни» – фото с ресторанными блюдами и домашними кулинарными шедеврами, а в «Горы впечатлений» – горные пейзажи, которые вдохновят на новые подвиги.

Есть и другие категории: «Улыбки шире, эмоции ярче», «Выдыхайте», «Море впечатлений», «Побег из города», «Среди деревьев», «Спорт», «Цветочное настроение».

Формировать подборки позволяет технология компьютерного зрения. Она распознает на снимках повторяющиеся сюжеты и собирает их в одну подборку. Подборки бывают не только тематические, но и периодические или по локациям. Например, с летними снимками и фотографиями из поездок. Для этого алгоритм учитывает мета-информацию о датах и координатах, которая зашита в каждое фото. В результате пользователям «Диска» не покажут кота в подборке с цветами, а в городских пейзажах будут кадры с архитектурой, а не лесные мотивы.

Новыми функциями «Диска» могут воспользоваться все пользователи сервиса и владельцы тарифа «Яндекс 360 Премиум». Также сейчас для всех новых пользователей доступна скидка до 50 % на годовые тарифы, в которых доступны и другие возможности: дополнительное место облачного хранения и безлимитная загрузка фото и видео с телефона на «Диск», создание собственного именного адреса (домена) вместо @yandex, «Нейрофильтр с YandexGPT», который помогает выделять важные письма и делает их краткий пересказ, и многое другое.

Реклама. ООО «Яндекс». ИНН 7736207543.

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