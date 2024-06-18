Сборная Пскова по кудо заняла второе место на межрегиональном турнире
Сборная Пскова по кудо завоевала второе общекомандное место на межрегиональном турнире «Кубок Санкт-Петербурга», сообщил ПАИ председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 15 городов России.
Псковичи занесли себе в актив семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды. Также Евгений Торгонский получил приз за лучшую технику.
Отметим, что псковская сборная уступила только спортсменам из Ярославля, которые собрали чуть больше серебряных наград.
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