Сборная Пскова по кудо заняла второе место на межрегиональном турнире

14:20, 18 июня 2024, ПАИ

Сборная Пскова по кудо завоевала второе общекомандное место на межрегиональном турнире «Кубок Санкт-Петербурга», сообщил ПАИ председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров



Фото: Илья Кучеров









В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 15 городов России.

Псковичи занесли себе в актив семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды. Также Евгений Торгонский получил приз за лучшую технику.

Отметим, что псковская сборная уступила только спортсменам из Ярославля, которые собрали чуть больше серебряных наград.

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