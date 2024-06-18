«Почта России» запустила зоны самообслуживания в отделениях Псковской области

14:18, 18 июня 2024, ПАИ

В отделениях «Почты России» в Псковской области появились зоны самообслуживания, где можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Это позволит избежать ожидания в очереди и сократить время пребывания на почте. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

Воспользоваться зонами самообслуживания клиенты могут в пяти отделениях, расположенных в Пскове на ул. Л. Поземского, д. 62, ул. М. Горького, д. 14/6, ул. Индустриальная, д. 1а, в Острове на ул. 1 Мая, д. 1, в Невеле на ул. Ленина, д. 2.

Планируется, что благодаря зонам самообслуживания время, за которое оператор принимает отправление, сократится до 1-2 минут.

«Внедрение зон самообслуживания экономит время посетителей и сотрудников отделений, упрощает процедуру отправки. В первую очередь новый формат появляется в наиболее загруженных точках», — прокомментировала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Уже сейчас у каждого, кто пользуется услугами почты, есть возможность самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке на сайте или в мобильном приложении компании — экономия времени будет ещё больше. Также можно распечатать бланк и оплатить услугу в почтовом отделении, что займёт несколько минут.