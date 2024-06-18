Штраф заплатит жительница Дедовичей за оскорбление сотрудницы Wildberries

14:36, 18 июня 2024, ПАИ

Штраф заплатит жительница Дедовичей за оскорбление сотрудницы пункта выдачи заказов Wildberries. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

27 января женщина пришла в ПВЗ за заказом, но осталась недовольна полученной курткой, поэтому принялась спорить и оскорблять сотрудницу пункта. Затем она швырнула куртку в потерпевшую, сломав при этом крышку ксерокса.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.