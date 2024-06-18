Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Штраф заплатит жительница Дедовичей за оскорбление сотрудницы Wildberries

Штраф заплатит жительница Дедовичей за оскорбление сотрудницы пункта выдачи заказов Wildberries. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

27 января женщина пришла в ПВЗ за заказом, но осталась недовольна полученной курткой, поэтому принялась спорить и оскорблять сотрудницу пункта. Затем она швырнула куртку в потерпевшую, сломав при этом крышку ксерокса.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июня 2024

Ход догазификации в Псковском районе оценила глава муниципалитета
18 июня 2024

Проекты по внедрению искусственного интеллекта презентовали в Пскове
18 июня 2024

Центр цифрового образования откроется в Опочке в сентябре
18 июня 2024

Псковский район продолжает прирастать населением в Псковской области – глава муниципалитета
18 июня 2024

Более 45 ТОС работает в Псковском районе
18 июня 2024

Газопровод построили в деревне Филатова Гора Псковского района
18 июня 2024

В Псковской области запустили региональную программу «Мама, я жду тебя»
18 июня 2024

Почти 200 километров дорог регионального значения отремонтируют в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...