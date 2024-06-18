Проекты по внедрению искусственного интеллекта презентовали в Пскове

15:56, 18 июня 2024, ПАИ

Проектные команды в рамках дизайн-сессии «AI-трансформация Псковской области» презентуют идеи по приоритетным применениям искусственного интеллекта (ИИ) в Псковской области. Презентации слушают губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов сегодня, 18 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Среди предложенных практик одна касается сферы документооборота. Предложение «Гос GPT. Экспертная система» позволит искусственному интеллекту формировать документы на основании запроса, проверять информацию в них и оценивать его юридически.

Это введение позволит с помощью цифровых технологий максимально освободить человеческий ресурс, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. «При подготовке документов можно будет искать глубинные проблемы, до которых невозможно физически докопаться в рамках работы», – сказал он.

Другое предложение «Формирование цифрового профиля будущего пациента» по использованию ИИ будет касаться сферы здравоохранения. Председатель профильного комитета Марина Гаращенко рассказала, что проект позволит формировать цифровую модель прогноза рисков развития заболеваний пациента. «Пациент таким образом сможет идти к здоровому долголетию. Если пациент измерит какой-то показатель, он сможет ввести его на платформу, где это будет видеть он, его лечащий врач и те социальные службы, которые занимаются экстренной помощью», – пояснила она.

Кроме того, ещё один проект будет касаться сферы дорожного хозяйства. Диагностика дефектов дорожного полотна при помощи ИИ позволит оперативно получать информацию о трещинах и сколах на дороге и принимать оперативные решения по их устранению.

Ещё один проект предложили реализовать в сфере образования – искусственный интеллект планируют внедрить в региональной геоинформационной системе «Цифровое образование Псковской области». Это позволит улучшить качество сдачи ГИА, обеспечить безопасность в школах и создать в регионе систему профессиональной навигации по школам и вузам.

В сфере культуры участники стратегической сессии предложили создавать с помощью ИИ эскизные дизайн-проекты объектов инфраструктуры и туризма. Это, в свою очередь, будет способствовать экономии времени и ресурсов, обратил внимание креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

Завершающим предложением стал проект в сфере экономики. С помощью ИИ предлагается анализировать территорию области с учётом смежных регионов для развития бизнеса Псковской области. Это позволит повысить экономическую и инвестиционную привлекательность региона, подчеркнул председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заслушав презентации участников стратегической сессии, обратил внимание на то, что искусственный интеллект позволяет сэкономить один из самых важных ресурсов – время.

«В то же время он экономит финансы. Главное, что искусственный интеллект делает для людей получение услуги быстрее, понятнее, оперативнее и не требующей нашего участия. Если сравнивать: многие из вас когда-то убирали квартиру мокрым веником. Так вот не нужно убирать веником, ведь можно приобрести пылесос. А сейчас вовсе можно приобрести автоматический пылесос, предварительно его настроив», – сказал глава региона.

Все озвученные предложения достаточно интересные, обратил внимание он. «Безусловно, за искусственным интеллектом будущее. Думаю, ваши предложения смогут сэкономить и время, и ресурсы», – заключил Михаил Ведерников.

Добавим, что сессия проводится региональными властями совместно со Сбером.