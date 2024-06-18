Псковичей приглашают присоединиться к образовательному проекту «ТопБЛОГ»

17:15, 18 июня 2024, ПАИ

Первый в России образовательный проект для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приглашает жителей Псковской области к участию в новом сезоне. Лидеры медиаиндустрии России помогут участникам начать развиваться в отрасли, пройти образовательные программы, найти единомышленников и заявить о себе и своём проекте на всю страну, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Уже четыре года проходит образовательный проект по программе «Социальные лифты для каждого». Участники «ТопБЛОГА» получат возможность пройти образовательные программы по медиаграмотности, сторителлингу.

Также участники смогут пообщаться с ведущими экспертами медиаиндустрии России.

Кроме того, псковичи смогут присоединиться к бесплатной «медиалаборатории». В образовательном блоке июня обсудят создание контента, в июле участники изучат постпродакшен, в августе поговорят на тему публикации и продвижения в сетях.

Инициаторы проекта «ТопБЛОГ», запущенного в 2020 году, отмечали, что за три года в нём приняли участие более 150 тысяч человек разных возрастов из всех регионов России и более 40 зарубежных государств.

«Наша главная задача – найти, взрастить и сопроводить талантливых, неравнодушных к развитию своей страны людей, дать им теоретические и практические знания, помочь найти единомышленников и партнёров», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В июне образовательный спринт «Создание контента» поделится секретами работы с трендами, как генерировать идеи для публикаций, как составить контент-план.

Для видеомейкеров эксперты раскроют тонкости создания сценария, расскажут о этапах съёмки и необходимом оборудовании. Они также подскажут, как развивать актёрские навыки, правила работы с речью, расскажут о поведении в кадре.

Создатели текстов изучат техники написания продающих постов, узнают, как разработать уникальный стиль работы с обратной связью.

В июле «ТопБЛОГ» запустит конкурсный трек «Спецноминации 2.0», в котором участникам предстоит выполнять медиазадания по тематическим номинациям, которые представят организации-партнёры. Лучшие авторы в каждой номинации получат поддержку партнёров для продвижения своего контента.

Часть участников проекта «ТопБЛОГ» пригласят на всероссийский осенний медиафорум. Там они встретятся с известными блогерами, найдут людей с общими интересами и получат возможность продвинуть свои блоги на федеральном уровне.