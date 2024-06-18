«Мегафон» ускорил интернет в «Михайловском»

16:45, 18 июня 2024, ПАИ

«Мегафон» ускорил 4G-интернет для десятков тысяч посетителей «Михайловского» – родового имения великого русского поэта Александра Пушкина, расположенного в Пушкиногорском районе. Теперь абоненты компании смогут пользоваться там мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит⁄с, сообщили ПАИ в пресс-службе «Мегафона».

«Мегафон», используя высокочастотный дополнительный слой LTE, модернизировал сетевую инфраструктуру недалеко от самых посещаемых локаций – дома поэта, горбатого моста, 100-летнего дуба и ветряной мельницы. Этот диапазон характеризуется высокими скоростями мобильного интернета и эффективностью при обмене данных, а также отличным качеством соединения.

В результате проведённых работ высокоскоростной мобильный интернет стал доступен не только гостям музея, но и жителям окрестных деревень Савкино, Зимари и Дедовцы, входящих в состав Пушкиногорья. В самих Пушкинских Горах связисты также системно развивают сеть, чтобы местные жители и приезжие туристы всегда могли быть онлайн.

«Всё чаще наших абонентов интересует не только пляжный отдых, но и нестандартные места для экскурсионного отпуска. За год активность туристов в сети здесь выросла на 36 %, а это значит, что туристы с SIM-картами «МегаФона» являются активными пользователями интернет-трафика. Поэтому для комфорта наших абонентов мы расширяем возможности существующей сети перед началом туристического сезона», – отметил директор «Мегафона» в Псковской области Александр Долгих.

В музейных локациях Пушкиногорья иногородние посетители составляют от 15 до 75 %, что вполне обычно для такой известной туристической зоны, как Михайловское – Тригорское – Петровское. При этом онлайн-данных они используют больше среднего показателя – тысячи МБ в месяц. К примеру, среди посетителей музея-заповедника «Михайловское» интернет-трафик в мае составил 205 Гб. Так как часть достопримечательностей – это парки и аллеи, пики посещений пушкинских усадеб приходятся на май и летние месяцы, когда аллея Анны Керн, скамья Онегина, аллея Татьяны и Лукоморье выглядят наиболее красиво.

Напомним, что чаще всего за отдыхом и впечатлениями в Пушкинские Горы выбираются из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов. Так, во время майских праздников музей-заповедник «Михайловское» принимал большое число жителей из Смоленска и Великого Новгорода. Всего почтить память великого поэта в «Михайловском» приезжают туристы из 74 регионов России.

«Мегафон» – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления IT и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединённую с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырёх тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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