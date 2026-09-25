Диетолог назвал продукты, которыми можно заменить сахар

15:29, 25 сентября 2026, ПАИ

Чрезмерное употребление сахара в любом виде может наносить вред здоровью, заявил диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, у людей, злоупотребляющих сахаром, возможны проблемы с эмалью зубов, резкие колебания уровня глюкозы в крови – сначала подъём, затем падение, а также риск развития сахарного диабета и изменения микробиома кишечника. Особую осторожность Антон Поляков рекомендовал людям, склонным к избыточному весу и ожирению.

Тем, кто не готов полностью отказаться от сладкого, диетолог предложил использовать сахарозаменители, в частности стевию или грибной сахар трегалозу. Эти варианты он назвал относительно безопасными.

Наилучшим решением Антон Поляков считает переход на натуральные источники сладости – фрукты и ягоды. По его мнению, следует потреблять только природные сахара и отказаться от сахаров промышленного производства.