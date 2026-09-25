Псковский пульмонолог: Чем лучше осанка, тем здоровее лёгкие

15:29, 25 сентября 2026, ПАИ

Чем лучше осанка, чем крепче мышечный каркас, тем больший объём будет у лёгких, тем здоровее они будут, рассказала врач – пульмонолог-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Марина Новосёлова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«А слабые мышцы и нарушения осанки – это гаджеты, постоянное сидение в закрытом помещении без движения», – пояснила Марина Новосёлова.

Также врач посоветовала гулять в любую погоду. «Сырая погода не должна становиться помехой прогулке. Сильный дождь или сильный мороз – конечно, повод остаться дома, но во всех остальных случаях гулять можно и нужно, только стоит тепло одеваться», – посоветовала Марина Новосёлова.