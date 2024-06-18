Пиратское судно с Левиафаном обнаружили на дне Ладожского озера

16:44, 18 июня 2024, ПАИ

Пиратское судно обнаружил на дне Ладожского озера центр научных исследований 1xpedition совместно с инженерной компанией «Морская геодезия», сообщается в канале центра в «Дзен».

Судно производства Финляндии конца XIX – начала XX века удалось найти на глубине 34 метра. Предполагается, что оно могло затонуть из-за внутреннего взрыва. Одной из его особенностей является символ, расположенный с двух сторон судна корабля, – Левиафан, что символизирует силу и необузданную природу. Именно это навело исследователей на мысль о том, что судно принадлежало пиратам, так как обычные торговые суда не помечались изображением подводного монстра.

На корабле также нашли керамические сосуды, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, телеграф и другие вещи.

Все найденные предметы и информацию о судне передадут в центр подводного наследия Института археологии РАН для дальнейшего исследования.