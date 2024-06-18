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Сосиски, йогурт, наггетсы: онколог перечислила продукты, которые приводят к раку

Врач-хирург, онколог, маммолог, врач ультразвуковой диагностики Алевтина Киселева перечислила продукты, которые приводят к онкологии. Об этом пишет газета «АиФ».

«Это продукты высокой степени обработки, в том числе колбасы, сосиски, ветчина, бекон, мясные стейки и консервы — они содержат трансжиры, стабилизаторы и другие вредные вещества, которые могут спровоцировать рак желудка, кишечника и молочной железы. Картошка фри и другой фастфуд — в нем также много трансжиров. Они провоцируют ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и рак», — рассказала медик.

Пережаренные продукты тоже вредны — в них присутствуют признанные канцерогены — гетероциклические амины. При распаде алкоголя образуется еще один канцероген — ацетальдегид, который провоцирует рак печени, желудка и молочной железы. Избыток сахара и простых углеводов в рационе ведет к ожирению — одному из главных факторов риска онкологических заболеваний. Вредна и ультраобработанная пища — протеиновые батончики, куриные «наггетсы», готовые сосиски и так далее.

Чистый йогурт — также «обработанная» пища. Многие ароматизированные йогурты содержат модифицированный крахмал, подсластители, ароматизаторы, красители и другие добавки, которые выдвигают его в ультраобработанную категорию.

Выбирая хлеб, обратите внимание на этикетку. Хлеб, содержащий эмульгаторы, стабилизаторы или косметические добавки (для поддержания внешнего вида пищи), также ультраобработанный продукт.

Если сок в упаковке включает в себя 100-процентный сок плюс сахар — это обработанная пища. Если ингредиенты содержат натуральные ароматизаторы или искусственные подсластители, это также ультраобработанный напиток.

Пастеризация молочного молока не превращает его в «ультра». Как и просто добавление растительного ингредиента (например, миндаля) в молоко. Но молочное молоко, приправленное искусственным шоколадом или клубничным ароматизатором, — это уже «ультрапродукт». Многие сорта растительного молока также содержат эмульгаторы или искусственные подсластители, которые переводят их в категорию ультраобработанных продуктов.

Трудно найти хлопья для завтрака, которые не являются ультраобработанными; большинство из них содержит промышленные ингредиенты. Но если упаковка не содержит ничего, кроме овса, она обрабатывается только минимально (овес, используемый в кашах быстрого приготовления, просто разрезается тоньше). Однако многие из этих пакетов овсянки быстрого приготовления содержат много искусственных ароматизаторов, которые выведут их в категорию ультраобработанных.

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