Более 150 юнармейцев со всей страны приехали в образовательный центр «Истоки» в Псковской области

17:04, 18 июня 2024, ПАИ

Заезд «Юнармейский норматив» проходит с 16 по 20 июня в Псковской области на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В историко-культурный центр «Истоки» приехали свыше 150 юнармейцев со всей страны, сообщили ПАИ в пресс-службе центра.

На «Юнармейский норматив» приехали дети в возрасте от 14 до 17 лет из 42 регионов России. «Особенно ценно, что проект объединил ребят из самых разных уголков России. Данный курс – практико-ориентированный, поэтому уверена, что для участников эти знания и опыт будут полезны», – отметила директор молодёжного историко-культурного центра «Истоки» Наталья Дюпина.

За четыре дня ребята пройдут курс молодого бойца, встретятся с профильными экспертами и гостями, получат инструкторский опыт, посетят уроки мужества, пройдут обучение по профильным юнармейским направлениям. В конце заезда юнармейцы презентуют разработанную в командах военно-патриотическую игру, которая будет в дальнейшем применена в проектах «Юнармии».

«Символично, что проект проходит в уникальном историческом месте, на святой земле. Россия начинается здесь, это духовное и очень сильное место», – подчеркнула директор департамента региональных программ главного штаба «Юнармии» Анна Попова.