Скончалась актриса Анук Эме из фильма «Мужчина и женщина»

17:18, 18 июня 2024, ПАИ

В возрасте 92 лет скончалась французская актриса Анук Эме, которая сыграла Анну в фильме «Мужчина и женщина», сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Причина смерти не уточняется.

Анук Эме снималась в кино с 14 лет и получила известность в 25 лет, сыграв в фильме «Монпарнас, 19». В возрасте 35 лет её номинировали на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Мужчина и женщина», тогда же она стала лауреатом премии «Золотой глобус» в аналогичной категории. Анук Эме снялась в культовых фильмах итальянского кинорежиссёра и сценариста Федерико Феллини «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной».