В ПсковГУ прошло торжественное награждение победителей и призёров конкурсов координационного центра
В Псковском государственном университете прошла церемония награждения победителей конкурсов «В объективе честь и слава» и «Мы помним». Об этом ПАИ сообщили в вузе.
Мероприятие началось с минуты молчания в преддверии Дня памяти и скорби. Руководитель координационного центра Дмитрий Матвеев поздравил победителей конкурсов.
«Сегодня молодое поколение несёт ответственность за сохранение исторической памяти. Сейчас как никогда важно помнить и чтить великий подвиг», – отметил Дмитрий Матвеев.
К этим словам присоединилась директор Института физико-математических наук и информационных технологий Ирина Медведева, которая наградила победителей памятными подарками и грамотами.
Добавим, конкурсы были организованы в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.
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