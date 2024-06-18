В ПсковГУ прошло торжественное награждение победителей и призёров конкурсов координационного центра

18:16, 18 июня 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете прошла церемония награждения победителей конкурсов «В объективе честь и слава» и «Мы помним». Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Мероприятие началось с минуты молчания в преддверии Дня памяти и скорби. Руководитель координационного центра Дмитрий Матвеев поздравил победителей конкурсов.

«Сегодня молодое поколение несёт ответственность за сохранение исторической памяти. Сейчас как никогда важно помнить и чтить великий подвиг», – отметил Дмитрий Матвеев.

К этим словам присоединилась директор Института физико-математических наук и информационных технологий Ирина Медведева, которая наградила победителей памятными подарками и грамотами.

Добавим, конкурсы были организованы в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.