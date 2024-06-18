В Псково-Печерской духовной семинарии прошла защита выпускных квалификационных работ

19:12, 18 июня 2024, ПАИ

В Псково-Печерской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ сегодня, 18 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

В состав аттестационной комиссии вошли исполняющий обязанности ректора семинарии митрополит Псковский и Порховский Арсений, помощник управляющего Юго-Западным викариатством Московской епархии по религиозному образованию архимандрит Пётр (Поляков), проректор по учебной работе Псково-Печерской семинарии Владимир Дмитриев, заведующие кафедрами и преподаватели профильных дисциплин, а также в режиме телекоммуникации – специалисты учебного комитета Русской православной церкви.

Перед началом защиты квалификационных работ к студентам обратился митрополит Арсений и пожелал помощи Божией будущим пастырям церкви.

В 2024 году в Псково-Печерской духовной семинарии процедуру защиты прошли девять выпускных квалификационных работ выпускников семинарии.