На юге Псковской области дорожники продолжают устранять последствия ливня

18:38, 18 июня 2024, ПАИ

На юге Псковской области дорожники продолжают устранять последствия ливня. В Локнянском муниципальном округе из-за непогоды размыло две автомобильные дороги регионального значения. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С самого утра на объектах работает подрядная организация по содержанию региональных автодорог.

В настоящий момент на участке автомобильной дороги Локня – Рыкайлово между деревнями Сивцево и Перелучье движение автотранспорта восстановлено.

Продолжаются работы по устранению последствий на смежной автомобильной дороге Перелучье – Максимиха. Ситуация находится под контролем.