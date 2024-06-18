На юге Псковской области дорожники продолжают устранять последствия ливня
На юге Псковской области дорожники продолжают устранять последствия ливня. В Локнянском муниципальном округе из-за непогоды размыло две автомобильные дороги регионального значения. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
С самого утра на объектах работает подрядная организация по содержанию региональных автодорог.
В настоящий момент на участке автомобильной дороги Локня – Рыкайлово между деревнями Сивцево и Перелучье движение автотранспорта восстановлено.
Продолжаются работы по устранению последствий на смежной автомобильной дороге Перелучье – Максимиха. Ситуация находится под контролем.
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