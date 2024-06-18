Международная патриотическая акция «Эхо войны! Сохраним память вместе» стартовала в Пскове

19:37, 18 июня 2024, ПАИ

В Пскове дан старт международной патриотической акции «Эхо войны! Сохраним память вместе», направленной на активное вовлечение молодёжи в процесс увековечивания исторической памяти о Великой Отечественной войне и героизме советских воинов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участниками мероприятий станут студенты ПсковГУ, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского, Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина, НИУ «Институт информационных технологий, механики и оптики», НИТУ «Московский государственный институт стали и сплавов», Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Делегаты акции отправятся в Брест на первый Республиканский молодёжный патриотический форум «Цитадель памяти». С учащимися и студентами из Республики Беларусь они примут участие в совместной работе по благоустройству территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

22 июня команда примет участие в митинге-реквиеме «Памяти павших будьте достойны!», посвящённом Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Мероприятие пройдёт на территории Республиканского центра патриотического воспитания молодёжи мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Проект направлен на содействие единению граждан вне зависимости от национальной принадлежности, политических либо религиозных убеждений во имя процветания своей Родины и создание условий для развития у молодого поколения Союзного государства чувства подлинного патриотизма, готовности к выполнению гражданского долга, сохранения памяти о защитниках Отечества.