Около сотни человек приняли участие в XXXV Всероссийском олимпийском дне – 2024 в Опочке
Около 100 человек приняли участие в XXXV Всероссийском олимпийском дне – 2024, который прошёл сегодня на городском стадионе Опочки. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».
Сегодня для участников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей прошёл Всероссийский олимпийский день. Перед стартом соревнований прошла общая разминка в музыкальном сопровождении, а также массовый забег на 800 метров.
В этот день ребята участвовали в мероприятиях на двух площадках «Весёлые старты», где состязались в различных эстафетах, соревнуясь в ловкости, скорости, выносливости, и выполняли упражнения из комплекса ГТО, где старались получить наилучший результат.
Все школьники получили дипломы участников и флажки российского триколора, а ребята, показавшие лучшие результаты на площадке ГТО, – ещё и медали.
Около сотни человек приняли участие в XXXV Всероссийском олимпийском дне – 2024 в Опочке