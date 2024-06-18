Около сотни человек приняли участие в XXXV Всероссийском олимпийском дне – 2024 в Опочке

20:00, 18 июня 2024, ПАИ

Около 100 человек приняли участие в XXXV Всероссийском олимпийском дне – 2024, который прошёл сегодня на городском стадионе Опочки. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Сегодня для участников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей прошёл Всероссийский олимпийский день. Перед стартом соревнований прошла общая разминка в музыкальном сопровождении, а также массовый забег на 800 метров.

В этот день ребята участвовали в мероприятиях на двух площадках «Весёлые старты», где состязались в различных эстафетах, соревнуясь в ловкости, скорости, выносливости, и выполняли упражнения из комплекса ГТО, где старались получить наилучший результат.

Все школьники получили дипломы участников и флажки российского триколора, а ребята, показавшие лучшие результаты на площадке ГТО, – ещё и медали.